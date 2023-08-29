Лукашенко предложил губернатору Тамбовской области активизировать сотрудничество

Республика Беларусь и Тамбовская область Российской Федерации достигли наивысшего результата во взаимной торговле с 2017 года, но сотрудничество нужно поднимать на более высокий уровень. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 августа, на встрече во Дворце Независимости с главой Тамбовской области РФ Максимом Егоровым, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что начиная с 2017 года, в 2022-м Беларусь и Тамбовская область показали наивысший результат в двусторонней торговле – почти 180 млн долларов, что составляет прирост почти на 80%. По меркам отдельно взятого региона показатели небольшие и сотрудничество нужно поднимать на более высокий уровень.

По мнению Александра Лукашенко, наиболее перспективные направления – поставки белорусской грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники и лифтового оборудования. Глава государства отметил, что все, что касается техники, Беларусь способна произвести и удовлетворить потребности Тамбовской области. Наша страна готова отправлять в этот российский регион автобусы, троллейбусы и электробусы с требуемыми характеристиками, сказал Президент.