Игорь Петришенко представит Беларусь на заседании Совета ЕЭК

О дальнейшем развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе пойдет 29 августа речь во время заседания Совета ЕЭК. В ходе мероприятия запланировано обсуждение проекта соответствующей декларации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт этому процессу дан главами правительств стран-участниц ЕАЭС на прошлой неделе на заседании Евразийского межправсовета в Армении. Всего повестка дня включает более 40 вопросов, которые направлены на совершенствование работы на электроэнергетическом рынке, в сферах таможенного и технического регулирования, в области промышленной кооперации.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Основное условие, согласованное главами государств, – в кооперационном проекте должны участвовать три и более государства-члена. Большинство государств на сегодня поддерживают компенсацию в размере 100 % ключевой ставки национальных (центральных) банков под реализацию кооперационных проектов. Но этот вопрос требует окончательного согласования, также речь идет о поддержке проектов на протяжении 5 лет Но это не ограничивает сроки реализации самих проектов, которые могут составлять и более 5 лет. В проекте положения предложено исходить из формирования перечня инициатив и далее рассматривать Советом ЕЭК по мере подготовки такого перечня два раза в год.

Программой мероприятия также предусмотрено подписание соглашения о взаимном признании банковских гарантий. Беларусь на заседании представит заместитель премьер-министра член Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко.