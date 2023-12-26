Крутой: БМЗ может обеспечить уровень экспорта в Россию на сумму 1 млрд долларов за 2023-й

Неформальный cаммит глав государств СНГ в России. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективы развития интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения мероприятия был выбран Константиновский дворец в Стрельне. Ныне он известен как «Дворец конгрессов».

Прежде чем прибыть туда, Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Азербайджана. Серьезный разговор состоялся и с нашим послом в России.