Крутой: БМЗ может обеспечить уровень экспорта в Россию на сумму 1 млрд долларов за 2023-й
Неформальный cаммит глав государств СНГ в России. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективы развития интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения мероприятия был выбран Константиновский дворец в Стрельне. Ныне он известен как «Дворец конгрессов».
Прежде чем прибыть туда, Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Азербайджана. Серьезный разговор состоялся и с нашим послом в России.
В целом прекрасно чувствуют себя наши машиностроители. Чтобы увеличить присутствие на дорогах России коммунальной и дорожной техники из Беларуси, планируем создать 34 совместных проекта. Например, шасси белорусское, надстройка российская. Выгодно всем. Интересно повел себя рынок и металлургической продукции. Неожиданно приятно.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Есть лидер – это Белорусский металлургический завод. Мы боялись, что продукция, которая в основном шла на западные рынки и в Северную Америку, учитывая уровень развития металлургии в самой России, здесь у нас будут какие-то проблемы, и мы не сможем так быстро переориентировать потоки на российский рынок. Но нет, наш металлургический завод обеспечивает хорошие качество и ценовую политику. И мы по всем видам их ассортимента – от металлокорда (это шинные заводы) до различных видов труб, которые активно сегодня используются, в том числе в различных строительных проектах в России, – видим, что в этом году БМЗ может обеспечить уровень экспорта на уровне 1 миллиарда долларов.
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