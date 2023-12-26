Экспорт белорусских молочных продуктов вырос на 6,7% за 11 месяцев 2023-го

Экспорт белорусских молочных продуктов за 11 месяцев 2023 года увеличился на 6,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом в 2023-м в агропромышленной сфере по многим показателям наблюдается устойчивый рост.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, с начала года в натуральном выражении экспорт мясных продуктов увеличился более чем на 7,2 %, овощей и грибов – на 11 %. Кроме того, уходящий год был богат на новые контракты. Наша сельхозпродукция продолжает покорять страны дальней дуги, например, Зимбабве, Экваториальную Гвинею, Кению и Ближний Восток.