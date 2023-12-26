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Более 7 млрд рублей внёс малый и средний бизнес в бюджет Минска за 11 месяцев 2023-го

26 декабря 2023 20:12
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Более 7 миллиардов рублей внес малый и средний бизнес в бюджет Минска за январь-ноябрь 2023 года. Это практически 40 % от всей суммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 7 млрд рублей внёс малый и средний бизнес в бюджет Минска за 11 месяцев 2023-го-1

Как правило, больше всего поступлений обеспечивают три налога: на добавленную стоимость, прибыль и подоходный налог. Всего в столице зарегистрировано больше 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них практически 70 тысяч – это индивидуальные предприниматели.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика

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