Более 7 млрд рублей внёс малый и средний бизнес в бюджет Минска за 11 месяцев 2023-го

Более 7 миллиардов рублей внес малый и средний бизнес в бюджет Минска за январь-ноябрь 2023 года. Это практически 40 % от всей суммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, больше всего поступлений обеспечивают три налога: на добавленную стоимость, прибыль и подоходный налог. Всего в столице зарегистрировано больше 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них практически 70 тысяч – это индивидуальные предприниматели.