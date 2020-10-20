Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021-м ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там обсуждали проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.