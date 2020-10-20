Прямой эфир

Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год

20 октября 2020 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021-м ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там обсуждали проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.

Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год-1

Так, запланирован рост ВВП на 1,8 %. В формуле экономического успеха экспорт, инвестиции, внутреннее потребление, то есть рост доходов населения и производительности труда. Ключевая задача – обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения.

Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год-3

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Задача стоит в том, чтобы обеспечить прирост доходов населения более чем на 7 % в номинальном выражении. Не допускать рост цен на социально значимые товары выше роста инфляции. Обеспечить уровень безработицы, не превышающий 4,4 %. Четвертое направление связано с жильем – здесь задача состоит, чтобы в 2021 году построить порядка 4 миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 1 миллиона с господдержкой.

Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год-5

В экономике – ставка на инвестиции. Объем их, по прогнозам специалистов, может возрасти до 34 миллиардов рублей. 70 % направят на модернизацию и создание новых производств.

# Государственная политика # Роман Головченко # Александр Червяков

Другие новости рубрики

Все новости
Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности
20 октября 2020 17:43

Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний
20 октября 2020 10:52

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Беларусь получила первый транш российского кредита. На что пойдут деньги?
18 октября 2020 17:26

Беларусь получила первый транш российского кредита. На что пойдут деньги?