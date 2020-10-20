Рост доходов, снижение безработицы и обеспечение жильём. В Совете министров говорили о задачах на 2021 год
Новости Беларуси. В Беларуси в 2021-м ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там обсуждали проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год.
Так, запланирован рост ВВП на 1,8 %. В формуле экономического успеха экспорт, инвестиции, внутреннее потребление, то есть рост доходов населения и производительности труда. Ключевая задача – обеспечить социальную стабильность, рост благосостояния населения.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Задача стоит в том, чтобы обеспечить прирост доходов населения более чем на 7 % в номинальном выражении. Не допускать рост цен на социально значимые товары выше роста инфляции. Обеспечить уровень безработицы, не превышающий 4,4 %. Четвертое направление связано с жильем – здесь задача состоит, чтобы в 2021 году построить порядка 4 миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 1 миллиона с господдержкой.
В экономике – ставка на инвестиции. Объем их, по прогнозам специалистов, может возрасти до 34 миллиардов рублей. 70 % направят на модернизацию и создание новых производств.