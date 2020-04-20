Новости экономики за 20.04.2020

Новости Беларуси. Сколько средств потребуется экономике ЕС для преодоления кризиса? Что происходит на мировом нефтяном рынке? И сколько помещений выставят на аукцион для целей бизнеса в столице?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОФЕ ВЫРОСЛИ
В мире выросли цены на кофе. В магазинах ажиотажный спрос. Все потому, что многие перешли на удаленку и теперь кофе пьют не в кафе и ресторанах, а дома. В итоге майские фьючерсы на сорт арабика на Нью-Йоркской бирже выросли на 15 %.
«КОРОНАВИРУСНЫЕ» ДОМЕНЫ ПРИБАВИЛИ В ЦЕНЕ
В США и Европе подскочили цены на доменные имена, которые связаны с удаленной работой и самоизоляцией. Особой популярностью пользуются «коронавирусные» домены. Они прибавили в цене от 15 до 35 тысяч долларов. Власти пытаются остановить скупку доменных имен.
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СКУПИЛИ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Российские эксперты проанализировали около 1,5 млн интернет-заказов. На фоне режима самоизоляции в четыре раза вырос спрос на машинки для стрижки волос.
Россияне скупили триммеры для стайлинга, а также наборы специальных щеток для ухода за бородой и усами. Подскочил спрос и на маникюрные принадлежности.