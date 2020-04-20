Новости экономики за 20.04.2020

Новости Беларуси. Сколько средств потребуется экономике ЕС для преодоления кризиса? Что происходит на мировом нефтяном рынке? И сколько помещений выставят на аукцион для целей бизнеса в столице?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОФЕ ВЫРОСЛИ

В мире выросли цены на кофе. В магазинах ажиотажный спрос. Все потому, что многие перешли на удаленку и теперь кофе пьют не в кафе и ресторанах, а дома. В итоге майские фьючерсы на сорт арабика на Нью-Йоркской бирже выросли на 15 %.