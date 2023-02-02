Россияне массово едут в Беларусь на шопинг. Продажи туров в нашу страну выросли до 60%

Пока западные ритейлеры подсчитывают убытки от ухода из России, белорусский бизнес наращивает прибыль от шоптуров россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на поездки в Беларусь по сравнению с 2022 годом вырос на 15 %, а в отдельных компаниях продажи туров в нашу страну увеличились на 60 %.
Отдельный пункт экскурсионной программы – выставочная и торговая площадка популярных белорусских марок в центре столицы. Потребитель видит, что из одежды Made in Belarus можно создать актуальный образ. Различные дизайнерские проекты могут поспорить с любым западным брендом в части качества, цены и предоставленных коллекций.
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