Россияне фурами скупают огурцы в белорусских Ольшанах по 2 000 за килограмм

Новости Беларуси. Огурец в деревне Ольшаны под Столином — главная зеленая валюта. За ольшанскими овощами почти в ста процентах случаев едут россияне. Возле рынка даже предусмотрительно обменник поставили. Огурцы с местных участков грузят фурами. На сельских дорогах фактически заторы из иномарок, а сама деревня — словно ВИП-поселок где-то в столичном регионе.

Василий Ярмолич, житель деревни Ольшаны:

Одни россияне покупают — кроме россиян никто! Все фуры идут на Россию — белорусы редко берут.

География Василия Ярмолича не очень-то волнует — главное, чтобы перекупщики платили достойно. А вот с этим беда. Деньги отдают сразу, но можно ли две тысячи за килограмм свежих огурцов в принципе назвать деньгами? Две тысячи за кило — смешная, но безвыходная цена. А если завтра покупатели из России договорятся платить еще меньше — ольшанцам и на это придется согласиться — деваться некуда. Рядом заготовительного пункта нет, только рынок. Госмагазины готовы принять по 3000 за килограмм — выгоднее, чем на рынке. Но выгода такая только на бумаге. Ольшанских огурцов на ольшанских прилавках — нет.

Продавец магазина:

Не закупаем огурцы уже давно — смысла нет.

О том, что такой тяжелый труд должен оплачиваться достойно, ещё в апреле, посещая Ольшаны, высказался и президент. Александр Лукашенко пообещал местным жителям, что скоро можно будет забыть о продаже овощей за бесценок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы не можем у них взять продукцию по нормальной цене, не обижая людей, и поставить на общий рынок. Чтобы к осени здесь был логистический центр, перерабатывающие мероприятия. Чтобы проблема раз и навсегда была решена. Тут огромная территория. Они смогут засыпать продукцией страну.

Сергей, житель Ольшан:

У нас работы богато, трое деток — только в воскресенье отдыхаем, а так — в пять утра подъем и работа! Хотим поменять окна в доме, сделать пристройку — кухню и второй этаж... если бы цена была 5 тысяч — мы бы больше собрали, всю землю бы накрыли парниками!!! А за 2 тысячи... разве это цена?