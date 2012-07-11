Новости Беларуси. Беларусь предложила Всемирному банку обсудить новую стратегию сотрудничества. Глава правительства нашей страны встретился с директором отдела Беларуси, Молдовы и Украины Всемирного банка Чимяо Фаном.

Михаил Мясникович подчеркнул, что все реформы, рекомендованные Всемирным банком, реализуются в Беларуси с учетом специфики социально-экономической рыночной экономики страны.

С момента вхождения нашей республики в группу Всемирного банка исполнилось 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Всемирным банком в Беларуси реализовано 13 проектов общей стоимостью 900 млн долларов. Это большие системные проекты в энергетике, в лесном хозяйстве. Сейчас дорожная инфраструктура. В настоящее время пять проектов реализуются. В основном это системные проекты в коммунальном хозяйстве.

Чимяо Фан, директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Всемирного банка:

Я рад, что поддержка Всемирного банка позволила получить конкретные результаты и они способствуют повышению уровня жизни белорусов. Главная задача моего визита – побольше узнать о стране, об экономическом развитии за последние годы, а также ознакомиться с планами структурных реформ, чтобы понять, каким образом Всемирный банк может быть полезен Беларуси в реализации этих реформ и развитии экономики.