В Беларуси китайцы займутся выращиванием картофеля

Телеканал СТВ уже сообщал о том, что белорусскую технологию выращивания картофеля внедрили в Китае. По результатам официальной встречи китайской делегации с руководством Витебска стало известно, что унитарное предприятие "Толочинский консервный завод" и китайская компания Inner Mongolia Nailun Group Corp ведут подготовку инвестиционного проекта по созданию совместного предприятия.

Официальная делегация из Харбина (КНР) находится в Витебске с официальным двухдневным визитом. Как сообщил на встрече заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, проект предусматривает привлечение прямых китайских инвестиций в производство по выращиванию и заморозке картофеля.

Глава китайской делегации Цзян Говэнь отметил, что визит в Витебск позволил определить основные направления сотрудничества и наполнить конкретным содержанием двусторонний договор о сотрудничестве между Витебском и Харбином, подписанный в начале текущего года.

На примере Витебской области, можно судить об интеграции экономик. Внешнеторговый оборот Витебской области с КНР с 2005 года вырос более чем втрое при росте экспорта товаров в 1,7 раза, сообщает БЕЛТА.

Напомним, Беларусь импортирует из Китая телевизионные трубки для РУП «Витязь», заготовки верха обуви и кожи, шкуры из овчины для СООО «Марко» и «Белвест», лекарства, средства для борьбы с сорняками и многое другое. В экспортную группу товаров входят смазочные материалы и растворители (ООО «Интерсервис»), жгут и акриловые волокна, химические соединения (ОАО «Нафтан»), льноволокно, льняная пряжа, стеклоткани, оптические трубы и измерительная аппаратура, – передаёт сайт ctv.by.