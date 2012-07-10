Лукашенко запустил производственную линию армянского коньяка в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси появилось первое предприятие по розливу армянского коньяка. 10 июля Александр Лукашенко принял участие в символическом пуске производственной линии в Минске.

Два года назад, когда в Ереване открывался Белорусский торговый дом, шла речь и о создании коньячного производства уже здесь. Оба проекта удачные, и это, по мнению Александра Лукашенко, говорит о необходимости расширения инвестиционного присутствия армянского бизнеса в Беларуси.

Президент ознакомился с технологическим процессом и некоторыми нюансами производства. Например, для того, чтобы разлить привезенный из Армении коньяк, он сначала должен, как говорят сами знатоки, «отдохнуть» в специальном резервуаре 10 дней. Да и бутылки на конвейере обмывают не водой, а исключительно коньяком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виноделы из Еревана знают, как сделать напиток качественным. Сегодня в СНГ у них конкурентов попросту нет. А на мировом рынке они соревнуются за пальму первенства с французами.

Александр Худолеев, директор СООО «Армянский стандарт»:

Дегустационная комиссия показала, что такого качества коньяка в республику не поступает.

Александр Лукашенко:

Так об этом надо сказать, что это лучший коньяк по заключению специалистов. Пусть люди у нас, если уж они потребляют коньяк, пьют лучший в Беларуси коньяк.Не только в Армении должны пить хороший коньяк.

Еще год назад в этих цехах делали гвозди, а сегодня вышла первая партия армянского коньяка. На новом предприятии Минске признаются: мало кто верил, что завод появится всего за 12 месяцев. До Нового года отсюда выльется в торговую сеть страны 500 тысяч литров коньяка. Пока двух видов. трех- и пятилетней выдержки — три звезды и пять звезд. Чистый, несуррогатный продукт прямо из Армении. На предприятии его только разливают.

В час с конвейера может сходить 3 тысяч бутылок. Все оборудование по последнему слову виноделия. Когда в Ереване два года назад был открыт Белорусский торговый дом, президент говорил с армянским бизнесменом Гагиком Царукяном о создании в Минске производства по розливу армянского коньяка. И вот завод заработал. Доля армянской стороны в уставном фонде 69%, белорусской — 31%.

Оба проекта с армянским бизнесом — и торговый дом Беларуси в Ереване, и теперь вот коньячное производство — стороны считают удачными. Впереди возможно расширение инвестиционного сотрудничества. Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат, с которого поступает сырье, выпускает элитные сорта коньяка 20-25-летней выдержки. Правда, на прилавках такого пока не найти.

Армен Закарян, коммерческий директор ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат»:

Конечно, это инвестиционный проект, это бизнес-проект. Но в основе этого проекта лежало стремление наших руководителей преподнести потребителю качественный коньяк. Старые традиции сохраняются. Я со всей ответственностью заявляю, что на Ереванском коньячно-винно-водочном комбинате делается всё, чтобы вернуть старое качество коньяка.

На выставке готовой продукции Александр Лукашенко предложил Гагику Царукяну развивать производство, расширяться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Быть армянскому коньяку на Беларуси. Белорусы это не забудут. Это первое производство в суверенной Беларуси настоящих армянских коньяков.