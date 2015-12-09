Новости Беларуси. Россия заинтересована в промышленной кооперации с белорусскими предприятиями. Это предполагает реализацию проектов с удлиненными технологическими цепочками. По такому принципу уже работают многие предприятия, в основном в машиностроении.

Эксперты считают, что такой подход позволит более активно продвигать совместную продукцию на рынки третьих стран. И хотя товарооборот между Беларусью и Россией в денежном выражении несколько снизился, объемы поставок сохранились на прежнем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году планируется увеличение экспорта белорусских товаров, в первую очередь продукции сельского хозяйства.

Константин Артюшин, торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь:

Физические объемы нашей торговли в этом году, несмотря на сложные экономические обстоятельства, не сократились. Если мы говорим о количестве поставленных единиц белорусской техники или о поставленной с российской стороны продукции, она приблизительно соответствует, и даже имеем рост той же сельхозпродукции порядка 30%. И мы сегодня говорим, что в условиях реальной экономики необходима более тесная интеграция, какие-то проекты, связанные с удлиненными технологическими цепочками. И мы рассчитываем, что в следующем году мы этими цепочками будем вплотную заниматься.