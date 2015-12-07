Специалисты фитосанитарной службы и таможенного комитета Беларуси усилили контроль за санкционными товарами

Новости Беларуси. Белорусские специалисты усилили контроль за товарами, которые поставляются через нашу страну транзитом в Россию. Теперь специальные выездные группы круглосуточно дежурят на подъезде к соседнему государству. Останавливают все фуры и проверяют на предмет подлинности документов перевозимый груз.

В первую очередь это касается овощей, фруктов, зерновых, которые зачастую поступают в страну назначения по поддельным документам. К примеру, бывает так, что абрикосы пытаются ввести из той страны, где они в принципе не произрастают.

Наталья Киркиж, главный агроном-инспектор по защите и карантину растений Чашникской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

Мы проверяем ввоз и вывоз карантинной продукции. За сегодняшний день было проверено 6 сертификатов. Все документы были в порядке, и груз проследовал в Россию.

Российские коллеги предоставили белорусской стороне информацию о том, из каких стран чаще всего подделываются фитосанитарные сертификаты. Совместная работа уже дала результат – за 4 дня таможенные и санитарные службы развернули на границе с Беларусью 44 машины, общая масса груза - 820 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы договорились: давайте совместно будем действовать, дайте нам информацию, которая у вас есть, мы будем тоже использовать. На что Российская сторона любезно согласилась, и мы теперь уже свою службу усилили той информацией, которую наработала российская сторона.