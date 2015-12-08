Порядка 24 млрд рублей потрачено на реконструкцию фермы по современным технологиям в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области после реконструкции открылась молочно-товарная ферма. Цена вопроса – порядка 24 милиардов рублей. Теперь буренки живут в «санаторных» условиях, а сотрудники говорят: «о таком оборудовании и условиях работы могли только мечтать».

Галина Коренчук в этом хозяйстве трудится больше 20 лет. Говорит, о таких условиях труда и мечтать не могла, а сравнивать оборудование, на котором приходилось работать, с современными машинами, женщина и вовсе не берется.

Галина Коренчук, лаборант сельхозпредприятия:

Во-первых, намного легче. Комбикорм не получают уже в мешках, все механизировано. И уже молоко не носим руками, все идет по молокопроводу.

Современное оборудование, сбалансированная диета и кристально чистая питьевая вода: после реконструкции, местные жители ферму Бусни, иначе как «санаторно-курортной» не называют: для коров здесь созданы практически идеальные условия.

Александр Семенюк, председатель сельхозпредприятия:

Цех по хранению молока. Вот холодильники. Если мы воду сами пьем неочищенную, то для животных вода очищена, водохимочистка.

На страже здоровья буренок и современные технологии: специальная программа не только «онлайн» оценит самочувствие каждой коровы, но и напомнит специалистам о недавних родах или болезни.

Сергей Лесной, помощник бригадира сельхозпредприятия:

Данная программа позволяет нам в режиме онлайн видеть то, сколько коровки наши дают молока. В каждый момент мы можем увидеть, какая корова, под каким номером зашла и как она подоилась.

Создание фермы, «по последнему слову сельхознауки» обошлось предприятию почти в 24 миллиарда. Но здесь уверены – дело того стоило. Сегодня здесь коровы-рекордсменки дают до 40 литров молока. Причем, речь идет не только о количестве, но и о качестве – почти 88% продукции выпускается с классом «экстра».

Александр Семенюк, председатель:

Ничего не добавляем. Даже партнеры предъявляют требования к качеству, какие корма. Приезжают, требуют, чтобы мы им показали корма. Во время заготовки они проверяют качество кормов, во время кормления. А что уже говорить о каких-то там антибиотиках или о веществах таких. Даже и речи быть не может. Ты это молоко не продашь.

Это хозяйство – ведущий партнер одного их крупнейшего переработчиков региона с широкой географией поставок. Так что оценить качество молока от белорусской буренки смогли не только наши покупатели, но и жители стран ближнего зарубежья, Евросоюза, Казахстана, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и даже Иордании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.