Эстония заинтересована в белорусских продуктах питания для детей

Новости Беларуси. Эстония заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Беларусью. В приоритете аграрный сектор и машиностроение. Отдельное внимание парламентская делегация из прибалтийской республики уделила белорусским продуктам.

В научно-практическом центре по продовольствию гостям показали, как проверяются товары на качество. Особенно это касается продуктов питания, предназначенных для детей. По нашим стандартам в них используются только натуральные продукты – а это уже серьезный козырь в борьбе за европейские прилавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Корб, руководитель группы дружбы парламента Эстонии с парламентом Беларуси:

Сегодня стоит вопрос о хорошем питании, о качественном питании. Особенно продукты для детей. То, что сегодня, 7 декабря, здесь видели, конечно, впечатляет. Сам подход впечатляет. Государство стоит на страже здоровой и качественной пищи для людей.

Эйнар Валлбаум, дупутат парламента Эстонской Республики:

Вместе работаем, естественно, можно раньше знать, какие ваши продукты придут на наш рынок. Можно знать все и проверять качество. Бизнес начинается быстрее.