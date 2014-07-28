Новости Украины. К непрекращающимся военным действиям и кризису, охватившему практически все сферы экономики, сегодня добавилась проблема у украинских молочников. Россия полностью закрывает рынок для молочной продукции из Украины. Официальной причиной стали неоднократные нарушения санитарных норм. Острота проблемы для производителей состоит в том, что практически три четверти экспорта, к примеру, украинских сыров приходились как раз на российский рынок.

Антибиотики в украинском молоке и некачественный сыр: состав на этикетке не совпадает с реальными ингредиентами. Разнообразию на полках магазинов в россельхознадзоре предпочитают здоровье потребителей. Как говорят, никакой политики. Исключительно ветеринарно-санитарный контроль. Последнее время качество товаров из Украины по мнению российских специалистов стало гораздо хуже. Стандартные проверки выявили целый ряд неоднократных нарушений.

Юлия Трофимова, помощник руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россия):

Это связано с последними выявлениями при мониторинге данного вида продукции, которая поступала на территорию России. Антибиотики, а также группы кишечной палочки. Это может быть обусловлено, конечно, погодными условиями. Согласно стандартам таможенного союза они не должны там находиться, соответсвтенно, мы не можем рисковать здоровьем наших граждан.

Схема защиты от некачественной продукции абсолютно стандартна. Применяется ко всем без исключения поставщикам и производителям. По такой же схеме работают и в Беларуси. Контроль даже жестче, чем у партнеров по таможенному союзу.

Алексей Богданов, начальник управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если вдруг будут ветеринарные нарушения, предприятие закрывается до устранения этих проблем. Белорусский производитель старается большую часть продукции производить по ГОСТам. Они более строгие, жесткие, их тяжелее выполнить, но наше оборудование, наше предприятие позволяют этого добиваться и мы нашу продукцию рассматриваем на европейском уровне.



Только за последние полгода экспорт украинский сыров в Россию сократился почти в два раза. На эту страну приходится 75 процентов поставок. Как считают и сами украинские эксперты: их сыры не могут конкурировать по качеству и цене с европейскими, так что, по сути, альтернативы российскому рынку нет. Сегодня под запретом оказались и вся остальная линейка молочных товаров. На чаше весов, с одной стороны, защита потребителей, с другой — рынка сбыта. Здоровье против серьезных экономических потерь. Впрочем, не всегда причина таких запретов действительно в качестве продукции. Торговые споры, часто становятся политическим инструментом.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Похоже, что политических причин гораздо больше, чем экономических. То, что такие сложности возникают в момент такой максимальной напряженности, дает основание полагать, что все-таки эта тема более политического характера.

В Беларуси согласно программе развития отрасли производство нарастят до 10 млн тонн в год. Так что потенциал для экспорта, в том числе и в Россию, есть. Правда, сейчас, в так называемый сезон большого молока, продавать невыгодно. По законам бизнеса наши предприятия ждут роста цен и более прибыльных предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.