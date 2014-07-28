Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Ляшенко председателем «Белнефтехима»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игоря Ляшенко. До настоящего времени он занимал должность первого зампредседателя «Белнефтехима».

Соответствующее решение глава государства принял 28 июля по итогам рабочей встречи с Игорем Ляшенко, где также присутствовал глава Администрации Президента Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента прежде всего интересовала эффективность работы подведомственных предприятий концерна, кадровые вопросы, особенно применительно к руководству этих предприятий. При этом глава государства напомнил, что продукция, выпускаемая организациями концерна, формирует значимую часть ВВП страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать то, что происходит сегодня в «Белнефтехиме», какая там ситуация. Потому что Министерство серьезное, руководителя, как известно, по известным причинам там нет. Но это его проблемы, я всех предупреждал. Прощения никому не будет, если люди ведут неприлично себя и смотрят в государственный карман, ничего туда не положив. Это обществу известно. Поэтому меня интересует, что происходит в «Белнефтехиме»: работа каких предприятий больше всего настораживает, кадровый потенциал, особенно руководителей предприятий. По-моему, 30-33% продукции или даже ВВП у нас дает «Белнефтехим» - мощнейшая организация. Поэтому меня беспокоит работа этого концерна, хотя для работы предприятий все имеется. Нефть - пожалуйста, переработка нефти - пожалуйста, переработка на топливо - пожалуйста. В общем, все есть. Химия - пожалуйста, тоже перерабатывайте. Что у нас со складами, какова, самое главное, эффективность работы «Белнефтехима»?

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Концерн «Белнефтехим» справляется с заданиями основных экономических показателей работы. Рентабельность составляет 13,5% за полугодие при задании 9,8% на весь 2014 год. Экспорт составляет 99% к уровню прошлого года при задании 102,6% - пока немножко недобирают. Соотношение запасов готовой продукции среднемесячного объема производства - 21,1%. Это чуть меньше задания - 24%.