Александр Лукашенко: В наши планы не входит создание дополнительной напряженности в отношениях с Европейским союзом

Новости Беларуси. Беларусь готова выстраивать отношения с ЕС и США, но не в ущерб национальным интересам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июля на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также обсуждались вопросы других направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. В частности, речь шла о восточном векторе белорусской внешней политики.

Глава государства также поинтересовался у министра, какие тенденции на внешнеэкономическом поле деятельности - есть ли подвижки, особенно в реализации продукции за пределы страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать - наверное, анализ уже есть какой-то, пусть первичный - настроения наших руководителей представительств, это во-первых.

Во-вторых, Украина. Какая сейчас ситуация в Украине с точки зрения МИДа, что нам ожидать в будущем, какие контакты, как выполняются мои поручения по Украине в этом направлении. С точки зрения экономики, я имею в виду.

Последнее время мы констатировали факт, что Европейский союз и США может сквозь зубы, но как-то начинают разговаривать с Беларусью. Хотелось бы более конкретной информации здесь. Еще раз просто хочу публично подчеркнуть, что в наши планы ни в коем случае не входит создание дополнительной напряженности в отношениях с Европейским союзом. У нас и так хватает этой напряженности. Нам тут надо разруливать эту ситуацию, но не в ущерб нашей стране.

В принципе, на все вопросы МИДа я ответил, в каком направлении мы должны строить наши отношения с Европейским союзом, на что мы можем пойти, на что - нет.

И, самое главное, информация по Российской Федерации. Как здесь, на восточном направлении у нас обстоят дела. Мне, конечно, забавно, откровенно говоря, читать некоторые комментарии о том, что мы между Западом и Востоком. Как будто господь нас расположил не между Западом и Востоком. Наша судьба такая, что мы между Западом и Востоком. Исходя из этого мы выстраиваем наши отношения и нашу позицию. Тут никуда не денешься. Но это не значит, что мы пытаемся сидеть на двух стульях - это неприемлемо. Для нас это не основа нашей внешнеэкономической доктрины.

И последнее. Какие все-таки тенденции у нас на внешнеэкономическом поле деятельности, есть ли у нас здесь подвижки, особенно в реализации нашей продукции за пределами нашей страны, то есть экспорт.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

До конца года, как вы и поставили задачу, будет проведен дополнительный анализ нашей работы во всех регионах, на всех континентах. Еще раз будут тщательно выверены и определены опорные страны, с которыми нам надо работать и через которые мы можем выходить на эти континенты и в регионы. По каждой стране уже есть четкая договоренность со всеми заинтересованными, и под кураторством МИДа мы выработаем единую стратегию действий. Чтобы все, начиная от конкретного предприятия и заканчивая министром, знали как работать и что там создавать - совместное производство, просто поставлять технику и так далее.