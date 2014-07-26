Первый камень заложили в основание Витебской ГЭС

Новости Беларуси. Первый камень лег в основание Витебской ГЭС. Она станет самой мощной в стране электростанцией на Западной Двине. Во время торжественной церемонии дан символический старт строительству основных гидротехнических сооружений. Была проведена серьезная подготовительная работа: перекрыто русло реки, построены дороги, организовано временное электроснабжение. Не остались без внимания и занятые на стройке люди: для них создана строительная база, включающая общежитие, офис, столовую.

Первую электроэнергию ГЭС должна дать в 2017 году. Контракт на строительство заключен с китайской корпорацией. Это знаковый белорусско-китайский инвестиционный проект. Он станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Беларуси.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

В течение года будем вырабатывать 138 млн кВт/часов электроэнергии, что позволит нам экономить газ порядка 38 млн кубических метров (это эквивалентно $7 млн).

Цзий Чунь Шень, президент национальной корпорации по электрооборудованию:

Данный объект является очень важных для нас. Мы осуществляем работу более чем в 50 странах мира. В Беларуси мы строим впервые. Витебская ГЭС станет хорошей основой развития нашей компании в Восточной Европе. У нас есть силы и возможности, чтобы успешно реализовать этот проект.

Стоимость проекта почти 190 миллионов долларов. На треть суммы привлекут белорусские предприятия и стройматериалы. К 2020 году на реке Западная Двина появится каскад из четырех гидроэлектростанций: Полоцкой, Витебской, Бешенковичской и Верхнедвинской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.