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Западные производители лифтов освободили нишу для Беларуси и России

08 августа 2022 14:55
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Новости Беларуси. На четверть могут вырасти поставки белорусских лифтов на российский рынок после того, как его покинули западные производители. В 2021 году в России было введено в эксплуатацию 46 тысяч лифтов. Белорусских от «Могилевлифтмаша» было поставлено порядка 7 000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Западные производители лифтов освободили нишу для Беларуси и России-1

Фактически белорусское присутствие на российском рынке составляет почти 13 % от всех установленных лифтов. Наиболее активно нашу продукцию закупают в Санкт-Петербурге, где уже почти пять лет работает совместное локализованное предприятие «Могилевлифтмаша», а также в Приморье. Руководство края не раз сообщало о намерении региона только в 2022 году закупить до 100 белорусских лифтов, а к 2030 – более 1 300.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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