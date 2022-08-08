Западные производители лифтов освободили нишу для Беларуси и России

Новости Беларуси. На четверть могут вырасти поставки белорусских лифтов на российский рынок после того, как его покинули западные производители. В 2021 году в России было введено в эксплуатацию 46 тысяч лифтов. Белорусских от «Могилевлифтмаша» было поставлено порядка 7 000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фактически белорусское присутствие на российском рынке составляет почти 13 % от всех установленных лифтов. Наиболее активно нашу продукцию закупают в Санкт-Петербурге, где уже почти пять лет работает совместное локализованное предприятие «Могилевлифтмаша», а также в Приморье. Руководство края не раз сообщало о намерении региона только в 2022 году закупить до 100 белорусских лифтов, а к 2030 – более 1 300.