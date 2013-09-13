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Счетная палата России предложила направить материалы о проверке деятельности «Белорусской калийной кампании»

13 сентября 2013 11:26
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Новости Беларуси. Счетная палата России предложила направить в их адрес все имеющиеся материалы о проверке деятельности «Белорусской калийной кампании». Об этом заявили 13 сентября в Комитете государственного контроля нашей страны.

Ведомство продолжает проверку деятельности закрытого акционерного общества. В частности, рассматриваются вопросы организации экспортных поставок калийных удобрений, работы зарубежных представительств и соблюдения налогового законодательства.

На соответствие требованиям изучаются около восьмисот договоров и контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Бартош, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Выявлены факты неблаговидной роли российских топ-менеджеров, работавших до недавнего времени в «Белорусской калийной компании», получены документальные подтверждения существенного ущерба, нанесенного белорусской калийной отрасли и в целом экономике страны. Есть вопросы и к дочерним организациям-представительствам  ЗАО «БКК». Вообще, изучение деятельности общества показывает, что компания во многих случаях действовала по своим собственным правилам, которые разительно отличаются от цивилизованного ведения партнерского бизнеса. Учитывая, что действия ЗАО «БКК» могли нанести ущерб не только белорусской, но и российской экономике, Счетная палата Российской Федерации предложила Комитету государственного контроля Беларуси направить им имеющиеся материалы для изучения.

# Международное сотрудничество # Беларуськалий

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