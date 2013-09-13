Александр Лукашенко и Герман Греф обсудили вопросы сотрудничества

Новости Беларуси. Перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили сегодня на встрече Президент Александр Лукашенко и председатель Сбербанка России Герман Греф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем году финансовое ведомство отмечает свое 90-летие. Более 8 тысяч человек работают в этой структуре на территории нашей страны. В 22 представительствах по всему миру в этой крупнейшей компании свыше 300 тысяч сотрудников. Глава белорусского государства поблагодарил за вклад банка в национальную экономику.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Юбиляры вы сегодня, и мы тоже. Наш общий банк, Ваш коллектив. Поэтому я с удовольствием хотел бы с Вами сегодня встретиться для того, чтобы хотя бы, ну так, коротко обсудить проблемы, которые у нас сегодня существуют. Хотя вроде бы банк функционирует, банк работает, несмотря на определенные сложности, которые у нас происходят в связи с проблемами в мировой экономике.

Вы, как экономист и человек, занимавшийся правительственными этими проблемами, знаете, что такое реальный сектор экономики, что такое экспортно-ориентированная экономика и как тяжело работать, когда покупательский спрос падает на товары и продукцию. Мы как раз этим озабочены сейчас. Ну и вроде бы динамика уже у нас в лучшую сторону пошла. По крайней мере у нас нет ни падения производства, ни падения сбыта, а наоборот, по 2-3% мы немножко добавляем даже по реализации продукции на рынках. На альтернативных рынках, не только в России. Поэтому надеемся, что к концу года мы ситуацию выправим.

Ну, и если Вы мне честно это скажете, если Европа и мир уже начинают выходить из рецессии, если – Вы мне это сказать должны честно, потому что Вы это точно отслеживаете и никогда не ошибались, сколько вы мне об этом ни говорили, никогда не ошибались, – если это так, то в будущем году, я думаю, мы уже выйдем из этих проблем и сложностей. Я думаю, «Сбербанк» в этом крайне заинтересован, потому что вложения у него велики в белорусскую экономику. И, конечно же, Вы самое заинтересованное лицо, в том числе как и я, чтобы здесь все нормально складывалось.

Герман Греф, председатель правления ОАО «Сбербанк России»:

Мы присутствуем уже в 22 странах мира и в этом году уже финансовый результат нашей деятельности за рубежом будет порядка миллиарда долларов чистой прибыли (за пределами Российской Федерации). Это первый год, когда мы показываем хороший международный результат. Я сегодня посмотрел уже, какой прогресс в нашем белорусском банке. Мы очень много инвестируем средств сейчас в переформатирование отделений, в новые технологии, в обучение и переподготовку людей. Хочу сказать, что мы получаем здесь очень благодарных сотрудников, очень благодарных учеников. Люди очень быстро усваивают. Мы обучаем в лучших бизнес-школах мира каждый год 560 сотрудников наших. И в том числе каждый год там присутствуют лучшие люди из нашего банка из Беларуси.