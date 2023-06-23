БелАЗ выпустил юбилейный карьерный самосвал. «Малыш» уже нашёл своего покупателя

Новости Беларуси. БелАЗ выпустил юбилейный пятитысячный карьерный самосвал. Модель уже нашла своего покупателя и уже скоро уедет в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузоподъемность самосвала составляет более 130 тонн. Сама серия включает 9 моделей и свыше 140 исполнений. Машины постоянно усовершенствуются. Они уже работают в России, Монголии, Казахстане, Индии и многих других странах. По традиции юбилейным моделям присваивают имена выдающихся работников. Пятитысячный БелАЗ назвали в честь Дмитрия Ивановича Сырокваша, который руководил заводом более 10 лет.

В добрый путь! Модель БелАЗ-7513 особенно популярна у горняков. При ее создании использовали инновационные технические решения по целому ряду систем. Поэтому такие самосвалы приспособлены к сложным горнотехническим условиям. Они могут работать прямо на местах добычи ископаемых. Их также используют на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Легендарная машина для нашего предприятия. Ведь цифра 5 тысяч говорит о том, что она очень востребована. Мы уже презентовали мировой общественности на различных выставках гибрид на базе самосвала 7513 грузоподъемностью 130 тонн. Это машина уникальная и в сегодняшних условиях имеет 100-процентное импортозамещение. И покажет еще большую эффективность с учетом того, что гибридная система позволит экономить топливо. Там, где минус 50-55 градусов, самосвалы проходят дополнительный апгрейд. Северное исполнение, чтобы операторы могли себя чувствовать довольно комфортно.