Российские бизнесмены просят возобновить в полном объёме поставки белорусской молочки

Новости Беларуси. Представители российской Ассоциации Европейского Бизнеса уведомили правительство России о том, что ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности, в частности, кондитерской отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, нехватка белорусских продуктов может привести к остановке предприятий по производству кондитерских изделий, детского питания и мороженого, срыву контрактов и росту отпускных цен. Бизнесмены просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с предприятий Беларуси с положительной аккредитацией Россельхознадзора.