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Российские бизнесмены просят возобновить в полном объёме поставки белорусской молочки

24 августа 2018 16:07
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Новости Беларуси. Представители российской Ассоциации Европейского Бизнеса уведомили правительство России о том, что ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности, в частности, кондитерской отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, нехватка белорусских продуктов может привести к остановке предприятий по производству кондитерских изделий, детского питания и мороженого, срыву контрактов и росту отпускных цен. Бизнесмены просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с предприятий Беларуси с положительной аккредитацией Россельхознадзора.

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# Беларусь-Россия # Экономика

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