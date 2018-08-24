Новости экономики за 24.08.2018

Новости Беларуси. Кто вместо жильцов будет снимать показания счетчиков воды, почему российские бизнесмены просят возобновить поставки белорусской молочки и как освоить финансовую грамоту, путешествуя на поезде? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские бизнесмены просят возобновить в полном объеме поставки белорусской молочки С 1 сентября в ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили

УРОЖАЙНЫЙ ГОД Фермерские хозяйства и жители Минской области сдали в заготовительные пункты региона более 3000 тонн яблок. К слову, это не только опадки, которые принимают по 5 копеек за килограмм. За яблоки хорошего товарного вида можно выручить 1 рубль за килограмм, а то и дороже. Большая часть яблок, которые собрали в Минской области, отгружаются на заводы, где идут на производство консервной продукции, соков и плодоовощных вин. Когда в Беларуси начнут менять счетчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний