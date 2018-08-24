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Новости экономики за 24.08.2018

24 августа 2018 17:46
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Новости Беларуси. Кто вместо жильцов будет снимать показания счетчиков воды, почему российские бизнесмены просят возобновить поставки белорусской молочки и как освоить финансовую грамоту, путешествуя на поезде? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские бизнесмены просят возобновить в полном объеме поставки белорусской молочки

С 1 сентября в ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили

Новости экономики за 24.08.2018-1

УРОЖАЙНЫЙ ГОД

Фермерские хозяйства и жители Минской области сдали в заготовительные пункты региона более 3000 тонн яблок. К слову, это не только опадки, которые принимают по 5 копеек за килограмм. За яблоки хорошего товарного вида можно выручить 1 рубль за килограмм, а то и дороже. Большая часть яблок, которые собрали в Минской области, отгружаются на заводы, где идут на производство консервной продукции, соков и плодоовощных вин.

Когда в Беларуси начнут менять счетчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний

Новости экономики за 24.08.2018-4

«ФИНАНСОВЫЙ ВАГОН»

Поезда со специальными «финансовыми» вагонами будут курсировать по Детской железной дороге в последнюю субботу лета (25 августа). Юные минчане, а также гости столицы смогут совместить путешествие и урок финансовой грамотности. В специальном вагоне они узнают об истории возникновения денег, примут участие в интерактиве, посвященном современным платежным инструментам. Кроме того, на протяжении 35 минут ребята смогут попробовать свои силы в финансовых викторинах. Билеты в вагон «Финансовый экспресс» бесплатные, но потребуется регистрация.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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С 1 сентября в ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили
24 августа 2018 17:44

С 1 сентября в ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили

Когда в Беларуси начнут менять счётчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний
24 августа 2018 17:43

Когда в Беларуси начнут менять счётчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний

Российские бизнесмены просят возобновить в полном объёме поставки белорусской молочки
24 августа 2018 16:07

Российские бизнесмены просят возобновить в полном объёме поставки белорусской молочки