Новости экономики за 24.08.2018
Новости Беларуси. Кто вместо жильцов будет снимать показания счетчиков воды, почему российские бизнесмены просят возобновить поставки белорусской молочки и как освоить финансовую грамоту, путешествуя на поезде? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские бизнесмены просят возобновить в полном объеме поставки белорусской молочки
С 1 сентября в ЕАЭС снизят таможенные пошлины на ввозимые автомобили
УРОЖАЙНЫЙ ГОД
Фермерские хозяйства и жители Минской области сдали в заготовительные пункты региона более 3000 тонн яблок. К слову, это не только опадки, которые принимают по 5 копеек за килограмм. За яблоки хорошего товарного вида можно выручить 1 рубль за килограмм, а то и дороже. Большая часть яблок, которые собрали в Минской области, отгружаются на заводы, где идут на производство консервной продукции, соков и плодоовощных вин.
Когда в Беларуси начнут менять счетчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний
«ФИНАНСОВЫЙ ВАГОН»
Поезда со специальными «финансовыми» вагонами будут курсировать по Детской железной дороге в последнюю субботу лета (25 августа). Юные минчане, а также гости столицы смогут совместить путешествие и урок финансовой грамотности. В специальном вагоне они узнают об истории возникновения денег, примут участие в интерактиве, посвященном современным платежным инструментам. Кроме того, на протяжении 35 минут ребята смогут попробовать свои силы в финансовых викторинах. Билеты в вагон «Финансовый экспресс» бесплатные, но потребуется регистрация.