Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов

Новости Беларуси. Об этом сообщили на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалобы на громкую «подпитку» транспорта – в частности по улице Долгобродской – поступили в «Минсктранс» от жителей дома, который находится около зарядной станции. Специалисты выяснили, что уровень звукового давления там превышал допустимые нормы вдвое. Причиной шума стала система вентиляции. Дополнительные кулеры внедрили на время жаркой погоды.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Любой вентилятор издает шум. От этого никуда не денешься. Другое дело – насколько этот шум стал дискомфортным для жителей. Как только поступили заявки от жителей, мы эти вентиляторы сразу отключили.