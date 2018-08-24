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Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов

24 августа 2018 13:13
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Новости Беларуси. Об этом сообщили на предприятии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов-1

Жалобы на громкую «подпитку» транспорта – в частности по улице Долгобродской – поступили в «Минсктранс» от жителей дома, который находится около зарядной станции. Специалисты выяснили, что уровень звукового давления там превышал допустимые нормы вдвое. Причиной шума стала система вентиляции. Дополнительные кулеры внедрили на время жаркой погоды.

Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов-4

Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов-6

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Любой вентилятор издает шум. От этого никуда не денешься. Другое дело – насколько этот шум стал дискомфортным для жителей. Как только поступили заявки от жителей, мы эти вентиляторы сразу отключили.

Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов-9

Электробусы в Минске – а их в столице 20 единиц – курсируют по трем маршрутам. Количество такого транспорта увеличивается.

Белкоммунмаш разрабатывает техническое решение для уменьшения шума от зарядки электробусов-12

# Электромобили # Экономика # Фотофакт

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