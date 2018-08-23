Электронное сельское хозяйство: что это и как его внедряют в Беларуси?

Новости Беларуси. Высокие технологии становятся спутником роста сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотные комбайны, дроны и погодные станции уже увеличивают прибыли фермеров. И мировой опыт доказывает, что IT-технологии уменьшают до 20 % незапланированных расходов на поле.