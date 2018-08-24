Леонид Заяц: «Хлеба в стране будет достаточно»

Жатва уже вышла на финишную прямую. До ее окончания осталось несколько дней. Чтобы выполнить госзаказ не хватает всего ста шестидесяти тысяч тонн зерна. Сравнивая 2017 год, из-за сухой погоды показатели урожайности ниже, но компенсируют недостаток зерновых культур заготовкой силоса из кукурузы.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Население нашей страны будет с хлебом, будет с крупами. Это не повлияет на какой-то дефицит продуктов питания. Потому что параллельно с подготовкой зерна мы ведем подготовку травянистых кормов для общественного животноводства. Нам необходимо подтянуть еще запасы для свиноводства, птицеводства. Конечно, заготовить для крупнорогатого скота. Ту часть, которую мы не домолотили от зерновых культур. На погодные условия не повлияешь. Какие есть, такие есть. С этим надо считаться. Но хозяйственники Беларуси ищут все варианты, для того, чтобы намолотить нехватку зерна колосовых за счет кукурузы.