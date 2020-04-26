России 30 дней карантина обошлись в 3 триллиона рублей. Сколько теряют экономики мира из-за пандемии?

Сегодня ровно 30 дней с начала первой нерабочей недели и, если следовать за озвученными цифрами, то казне они обошлись в 3 триллиона. А ведь пик эпидемии еще не пройден, теоретически он придется на середину мая. Таков прогноз российских вирусологов.

Новости Беларуси. Показательную цифру озвучили на неделе в Минэкономразвития России. Из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, экономика страны теряет около 100 миллиардов рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ежедневно.

Юлия Огнева, СТВ: И что получается – продолжить нельзя ослабить. Где запятая? А еще на досуге посмотрела стоимость строительства больниц. В ноябре 2019 года, например, был опубликован топ-10 самых крупных медцентров, которые начнут работать в России в ближайшие три года. На первом месте новый хирургический корпус госпиталя «Мать и дитя» в Лапино. Цена вопроса – около 4,5 млрд рублей. Как-то так.

А вот эти кадры были сняты буквально вчера. Жители Берлина протестуют против карантинных мер. Интересно главное требование – восстановление конституционных прав. В демократической-то Европе.

Американцы, похоже, тоже не очень-то верят обещаниям о грядущем послаблении ограничений и все чаще выходят на улицы. Оно и понятно: за последний месяц около 22 миллионов граждан США сообщили о том, что потеряли работу.

Впрочем, все больше государств подступаются к смягчению карантинных мер. Чехия первой в Европейском союзе разрешила гражданам перемещаться внутри страны и открыла границы.

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

В Дании заработали школы, парикмахерские, стоматологии. Австрия, как отметил канцлер Себастьян Курц, «воскресла после Пасхи». Открылись малые и средние магазины, объекты сферы услуг. Даже Италия и Испания, наиболее пострадавшие от коронавируса европейские страны, сомневаются, продлевать карантин или нет. Не то что бы болеть перестали или поддались на усталость населения от карантина – просто экономика на дне. И можно, конечно, напечатать и раздать триллионы евро. Вот только все равно их придется отдавать.