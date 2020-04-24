В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

Новости мира. Первый регион Канады – провинция Саскачеван – объявил о начале снятия карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. План перезапуска разделен на пять этапов. Первая фаза начнется уже 4 мая.
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В регионе откроются стоматологические клиники и поля для гольфа. Гражданам также разрешат кататься на лодках и рыбачить. 19 мая возобновят работу парикмахерские и некоторые магазины.
Тем временем, Чехия на фоне улучшения эпидемиологической обстановки отменила запрет на свободное передвижение граждан. До этого люди могли ходить только на работу, в аптеку и за продуктами. Теперь же в общественных местах разрешено собираться в группы до 10 человек.
Кроме того, с 24 апреля при соблюдении ряда условий чехи могут выезжать за границу. А со следующей недели в стране возобновят работу университеты, автошколы и некоторые крупные магазины.