Прямой эфир

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

24 апреля 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Первый регион Канады – провинция Саскачеван – объявил о начале снятия карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. План перезапуска разделен на пять этапов. Первая фаза начнется уже 4 мая.

Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан-1

В регионе откроются стоматологические клиники и поля для гольфа. Гражданам также разрешат кататься на лодках и рыбачить. 19 мая возобновят работу парикмахерские и некоторые магазины.

Тем временем, Чехия на фоне улучшения эпидемиологической обстановки отменила запрет на свободное передвижение граждан. До этого люди могли ходить только на работу, в аптеку и за продуктами. Теперь же в общественных местах разрешено собираться в группы до 10 человек.

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан-4

Кроме того, с 24 апреля при соблюдении ряда условий чехи могут выезжать за границу. А со следующей недели в стране возобновят работу университеты, автошколы и некоторые крупные магазины.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?
24 апреля 2020 12:15

Разрушается самый большой в мире айсберг. Какие могут быть последствия?

По пустынным пляжам гуляют тысячи фламинго, а к берегу подплывают редкие животные. Посмотрите на эти редкие кадры
24 апреля 2020 11:58

По пустынным пляжам гуляют тысячи фламинго, а к берегу подплывают редкие животные. Посмотрите на эти редкие кадры

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?
24 апреля 2020 11:34

Роттердам готов принять «Евровидение» в 2021 году. Когда и где планируют провести конкурс?