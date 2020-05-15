«Роснефть» поставит в Беларусь до 9 млн тонн нефти до конца 2020 года

Новости Беларуси. Нефтегазовая корпорация «Роснефть» поставит в Беларусь до конца 2020 года до 9 млн тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках развития сотрудничества компания заключила договоры с «Нафтаном», БНК и Мозырским НПЗ.