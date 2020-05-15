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«Роснефть» поставит в Беларусь до 9 млн тонн нефти до конца 2020 года

15 мая 2020 14:18
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Новости Беларуси. Нефтегазовая корпорация «Роснефть» поставит в Беларусь до конца 2020 года до 9 млн тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках развития сотрудничества компания заключила договоры с «Нафтаном», БНК и Мозырским НПЗ.

«Роснефть» поставит в Беларусь до 9 млн тонн нефти до конца 2020 года -1

Совокупная годовая мощность белорусских нефтеперерабатывающих заводов позволяет переработать 24 млн тонн нефти в год.

Правительство активно занимается поиском альтернативных долгосрочных контрактов на поставки сырья для НПЗ. К российским компаниям уже добавились другие альтернативные источники – поставщики из Азербайджана и Норвегии.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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