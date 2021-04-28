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Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»

28 апреля 2021 16:43
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Казань в эти дни принимает Межправсовет ЕАЭС. Беларусь представляет премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже прошли переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Экономика и торговля – главные темы встречи.

Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»-1

Несмотря на все сложности мировой конъюнктуры, есть рост уровня взаимной торговли. Кооперационные планы обсудили 28 апреля в ходе посещения торгово-производственной площадки МТЗ, особых экономических зон и научных кластеров. На полях саммита белорусский премьер проведет еще ряд встреч. Состоялись переговоры и с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сегодня, наверное, нет смысла говорить о каких-то новых проектах, мы их достаточно уже наработали. Реализуем. Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов – 23 апреля мы предали российской стороне провизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства. Значит, в работе, как вы знаете, остаются две союзные программы. По нашим с вами поручениям заместители руководителей правительства возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике. Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон.

Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»-7

Основные мероприятия форума пройдут 29 апреля. Главы правительств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Рустам Минниханов # Фотофакт

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