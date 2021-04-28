Роман Головченко о союзных программах: «Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон»

Несмотря на все сложности мировой конъюнктуры, есть рост уровня взаимной торговли. Кооперационные планы обсудили 28 апреля в ходе посещения торгово-производственной площадки МТЗ, особых экономических зон и научных кластеров. На полях саммита белорусский премьер проведет еще ряд встреч. Состоялись переговоры и с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сегодня, наверное, нет смысла говорить о каких-то новых проектах, мы их достаточно уже наработали. Реализуем. Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов – 23 апреля мы предали российской стороне провизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства. Значит, в работе, как вы знаете, остаются две союзные программы. По нашим с вами поручениям заместители руководителей правительства возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике. Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон.