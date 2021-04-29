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По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?

29 апреля 2021 15:26
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Новости Беларуси. Белорусские продукты питания представлены на международной выставке UzFood в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?-1

На экспозиции нашей страны – инновационные продукты семи белорусских предприятий, в том числе новые виды сыров с натуральными наполнителями, сыровяленая колбаса из отборной говядины по эксклюзивным итальянским рецептам.

По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?-4

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Такое крупномасштабное участие наших предприятий говорит о том, что рынок Узбекистана очень интересен для Республики Беларусь, и это подтверждают цифры. Так, в объеме товарооборота за 2020 год экспорт продовольственной группы товаров составил 30 %. Нужны совместные предприятия, нужны инвестиции. Мы сегодня также в рамках выставки проводим встречи, переговоры, семинары о том, чтобы найти этих компаньонов.

По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?-7

Традиционно участие в выставках такого масштаба – это возможность обсудить перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана.

О других новостях экономики за 29 апреля читайте здесь.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Леонид Маринич # Фотофакт

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