По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания представлены на международной выставке UzFood в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские продукты питания представлены на международной выставке UzFood в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На экспозиции нашей страны – инновационные продукты семи белорусских предприятий, в том числе новые виды сыров с натуральными наполнителями, сыровяленая колбаса из отборной говядины по эксклюзивным итальянским рецептам.
Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Такое крупномасштабное участие наших предприятий говорит о том, что рынок Узбекистана очень интересен для Республики Беларусь, и это подтверждают цифры. Так, в объеме товарооборота за 2020 год экспорт продовольственной группы товаров составил 30 %. Нужны совместные предприятия, нужны инвестиции. Мы сегодня также в рамках выставки проводим встречи, переговоры, семинары о том, чтобы найти этих компаньонов.
Традиционно участие в выставках такого масштаба – это возможность обсудить перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана.
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