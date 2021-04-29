По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Такое крупномасштабное участие наших предприятий говорит о том, что рынок Узбекистана очень интересен для Республики Беларусь, и это подтверждают цифры. Так, в объеме товарооборота за 2020 год экспорт продовольственной группы товаров составил 30 %. Нужны совместные предприятия, нужны инвестиции. Мы сегодня также в рамках выставки проводим встречи, переговоры, семинары о том, чтобы найти этих компаньонов.