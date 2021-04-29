Новости экономики за 29.04.2021
Новости Беларуси. Что представили белорусские производители продуктов питания на международной выставке в Ташкенте? Каким выгодным предложением МАЗ заинтересовал покупателей техники в Молдове? И почему реконструкция дорог в стране до пяти раз дешевле, чем в соседних государствах?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
Победил в тендере. МАЗ поставит в Кишинёв 100 автобусов
СОВЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ГОСПРОГРАММУ ДЛЯ АКАДЕМИИ НАУК
Совет министров утвердил госпрограмму для Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем финансирования на пять лет определен без малого в 73 миллиона рублей.
24 миллиона получит Центральный ботанический сад. За два года там построят экспозиционную оранжерею с торгово-выставочным павильоном. Возведут альпинарий, где будут показывать растения горных флор.
Белорусская антарктическая станция получит почти 24,5 миллиона рублей. На ней за четыре года ученые планируют создать систему экологического мониторинга, будут вести наблюдения за снежным и ледяным покровами, а также водной поверхности. Финансирование получат еще четыре подпрограммы.
По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане?
СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 1 КИЛОМЕТРА ДОРОГ В БЕЛАРУСИ?
Реконструкция 1 километра дорог в Беларуси обходится в пять раз дешевле, чем в соседних государствах, – в среднем около 6 миллионов рублей. Достичь такой экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов.
В последние годы в приоритете новое строительство и создание дорог первой категории в четыре полосы. Госпрограмма «Дороги Беларуси» включает возведение, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт более 12 тысяч километров дорог. Сеть платных автомобильных трасс прибавит 172 километра. Также в планах возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 км.