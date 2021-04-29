Новости экономики за 29.04.2021

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители продуктов питания на международной выставке в Ташкенте? Каким выгодным предложением МАЗ заинтересовал покупателей техники в Молдове? И почему реконструкция дорог в стране до пяти раз дешевле, чем в соседних государствах? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. Победил в тендере. МАЗ поставит в Кишинёв 100 автобусов СОВЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ГОСПРОГРАММУ ДЛЯ АКАДЕМИИ НАУК Совет министров утвердил госпрограмму для Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем финансирования на пять лет определен без малого в 73 миллиона рублей.

24 миллиона получит Центральный ботанический сад. За два года там построят экспозиционную оранжерею с торгово-выставочным павильоном. Возведут альпинарий, где будут показывать растения горных флор. Белорусская антарктическая станция получит почти 24,5 миллиона рублей. На ней за четыре года ученые планируют создать систему экологического мониторинга, будут вести наблюдения за снежным и ледяным покровами, а также водной поверхности. Финансирование получат еще четыре подпрограммы. По эксклюзивным рецептам. Какие белорусские продукты представили на выставке UzFood в Узбекистане? СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 1 КИЛОМЕТРА ДОРОГ В БЕЛАРУСИ? Реконструкция 1 километра дорог в Беларуси обходится в пять раз дешевле, чем в соседних государствах, – в среднем около 6 миллионов рублей. Достичь такой экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов.