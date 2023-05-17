Прямой эфир

Роман Головченко: в Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты

17 мая 2023 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская экономика демонстрирует восстановительную динамику, несмотря на сохраняющееся внешнее давление. Получен рекордный за последние 10 лет объем экспортной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роман Головченко: в Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты-1

Итоги социально-экономического развития страны за первый квартал года подвели в Совете Министров. Как подчеркнул руководитель правительства, ситуация в экономике Беларуси стабильная, результаты имеют положительную устойчивую тенденцию. Сохранена макроэкономическая сбалансированность.  

Роман Головченко: в Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Выполняются в полном объеме социальные задачи государства. Вышли на положительный темп роста реальных доходов населения. Их уровень за январь-март превысил 100 %. Реальная зарплата выросла почти на 2 %. Средняя зарплата в январе-марте составила 1731 рубль. В долларовом эквиваленте 627 долларов. И это тоже рекордный показатель за последние 10 лет. Планово повышаются пенсии. В мае с учетом последнего повышения средняя пенсия составит 705 рублей, или плюс 21 % к уровню мая 2022 года.  

Улучшились финансовые показатели работы организаций. Чистая прибыль выросла на четверть. Сократилось количество убыточных предприятий. Прирост демонстрируют практически все отрасли экономики.  

Роман Головченко: в Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты-7

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
Как и планировали, мы прирастаем каждый месяц в среднем на 1,5 процентного пункта. По итогам четырех месяцев темпы роста ВВП уже 99,4 %. Полностью восстановлен промышленный комплекс. Полностью восстановлена розничная торговля, восстановлена внешняя торговля. За три месяца мы приросли на 8 %, получили экспортной выручки более 11 миллиардов долларов. Это самый максимальный объем экспортной выручки за последние 10 лет.  

Обеспечение устойчивого экономического развития страны является приоритетной задачей. Правительство в этом году реализует ряд поручений Президента. Это комплексное развитие регионов, создание импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье.  

# Экономика # Экономика # Роман Головченко # Александр Червяков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн
16 мая 2023 16:58

С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн

Новости экономики за 16.05.2023
16 мая 2023 16:58

Новости экономики за 16.05.2023

Губернатор Владимирской области о Беларуси: в нашей кооперации мы многое можем импортозаместить
16 мая 2023 14:09

Губернатор Владимирской области о Беларуси: в нашей кооперации мы многое можем импортозаместить