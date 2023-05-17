Роман Головченко: в Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты

Новости Беларуси. Белорусская экономика демонстрирует восстановительную динамику, несмотря на сохраняющееся внешнее давление. Получен рекордный за последние 10 лет объем экспортной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги социально-экономического развития страны за первый квартал года подвели в Совете Министров. Как подчеркнул руководитель правительства, ситуация в экономике Беларуси стабильная, результаты имеют положительную устойчивую тенденцию. Сохранена макроэкономическая сбалансированность.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Выполняются в полном объеме социальные задачи государства. Вышли на положительный темп роста реальных доходов населения. Их уровень за январь-март превысил 100 %. Реальная зарплата выросла почти на 2 %. Средняя зарплата в январе-марте составила 1731 рубль. В долларовом эквиваленте – 627 долларов. И это тоже рекордный показатель за последние 10 лет. Планово повышаются пенсии. В мае с учетом последнего повышения средняя пенсия составит 705 рублей, или плюс 21 % к уровню мая 2022 года.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Как и планировали, мы прирастаем каждый месяц в среднем на 1,5 процентного пункта. По итогам четырех месяцев темпы роста ВВП уже 99,4 %. Полностью восстановлен промышленный комплекс. Полностью восстановлена розничная торговля, восстановлена внешняя торговля. За три месяца мы приросли на 8 %, получили экспортной выручки более 11 миллиардов долларов. Это самый максимальный объем экспортной выручки за последние 10 лет.

Обеспечение устойчивого экономического развития страны является приоритетной задачей. Правительство в этом году реализует ряд поручений Президента. Это комплексное развитие регионов, создание импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье.