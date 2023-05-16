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С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн

16 мая 2023 16:58
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Новости Беларуси. Цифровизация экономики стала процессом повсеместного внедрения. Возможность удаленно получить госуслуги стимулирует экономический рост. Так, зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн уже в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн-1

Перевод административных процедур Национального кадастрового агентства в электронный вид позволит существенно упростить процесс подачи документов и получение решения. Эта возможность будет предоставлена физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Уже с октября специалисты будут тестировать работу системы.  

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# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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