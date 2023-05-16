С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн

Новости Беларуси. Цифровизация экономики стала процессом повсеместного внедрения. Возможность удаленно получить госуслуги стимулирует экономический рост. Так, зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн уже в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевод административных процедур Национального кадастрового агентства в электронный вид позволит существенно упростить процесс подачи документов и получение решения. Эта возможность будет предоставлена физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Уже с октября специалисты будут тестировать работу системы.