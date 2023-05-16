Губернатор Владимирской области о Беларуси: в нашей кооперации мы многое можем импортозаместить

Беларусь входит в топ-5 надежных партнеров этого российского региона. Улучшать позиции в товарообороте намерены за счет новых проектов в области АПК, строительстве, поставок общественного транспорта и сельхозтехники, а также культурных и туристических услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны пересмотрели свои возможности и оказалось, что совместными усилиями можно заменить многие импортные позиции.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

По ряду предприятий, мы смотрим, использовались импортные компоненты, допустим немецкие и другие, оказывается, это производится во Владимире. И наоборот, наши владимирские предприятия тоже что-то поставляли из Европы, из Америки, а оказывается, это производится в Беларуси. У нас есть пример предприятия, одного из крупнейших, которое производит товары для сна. К примеру, для их продукции 12 белорусских предприятий производят комплектующие. Когда мы смотрим на внутреннюю кооперацию между предприятиями Владимирской области, вообще России, Беларуси, оказывается, мы многое можем в прямом смысле импортозаместить, причем не только в самой продукции, но даже в компетенциях, технологиях.

Регион уже заключил с белорусскими партнерами более десяти договоров о сотрудничестве, и это далеко не предел. Деловая программа визита включает и посещение целого ряда предприятий.