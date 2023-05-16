Новости экономики за 16.05.2023

Как страны Евразийского экономического союза намерены повышать продовольственную безопасность региона? Как в Беларуси повсеместное внедрение цифровизации стимулирует экономический рост? И какие изменения в уплате налогов ждут отечественных ремесленников и владельцев агроусадеб? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА МОЖЕТ ВЫРАСТИ В 2 РАЗА Экспорт продовольственной продукции Евразийского региона может повыситься почти в 2 раза. С 40 млрд долларов в 2021 году до 74 млрд долларов. Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия – наиболее перспективные экспортные направления. Такие прогнозы озвучили в Евразийском банке развития. По мнению исследователей, Евразийский регион может нарастить производство как за счет расширения площади сельхозугодий, так и за счет повышения урожайности. В свою очередь, создание Евразийской товаропроводящей сети позволит сократить сроки доставки, обеспечить сохранность продукции, а также повысить эффективность платежных сервисов. С 2024 года зарегистрировать недвижимость можно будет онлайн. Читайте здесь.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД С 1 ИЮЛЯ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ АГРОУСАДЕБ С этого времени плательщики должны зарегистрироваться и вести деятельность с уплатой налога на профдоход. Однако в Налоговом кодексе сделано исключение: сбор за ремесленную и агроэкотуристическую деятельность, как и раньше, можно будет платить по решению местных органов власти. В этом году для ремесленников действовала ставка налога 6 рублей в месяц, для владельцев агроусадеб – 37 рублей в месяц.

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК СТРАНЫ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Реализация инновационного проекта по строительству дополнительных производственных площадей позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза до 60 тысяч тонн. Современное оборудование и новые производственные линии для переработки какао-продуктов установят в ближайшие два-три года. Проект будет способствовать полному импортозамещению ввозимых из стран Евросоюза какао-полуфабрикатов. С начала 2023 года экспорт продукции фабрики вырос более чем на 20 %. Основные рынки для поставок белорусских конфет и шоколада – Россия, Китай, Узбекистан и другие страны Средней Азии.