Новости экономики за 30.11.2023
В Евразийской экономической комиссии обсуждают продовольственную безопасность стран – участниц объединения. Как будут обеспечивать рынок ЕАЭС продуктами в случае дефицита? Несмотря на санкции, белорусские деревообработчики наращивают поставки товаров за рубеж. Куда переориентируют экспортные потоки?
Подробнее об этих и других новостях экономики – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТИМИСТИЧНЫ В ПЛАНАХ РАБОТЫ
Две трети белорусских предприятий оптимистичны в своих производственных планах. Минэкономики опубликовало результат ноябрьского опроса руководителей производств. Больше трети директоров подтвердили, что наращивают выпуск продукции, еще 40 % сообщили, что сохраняют производство на прежнем уровне. Рост спроса на свою продукцию отмечают четверть опрошенных, а половина менеджеров считают спрос в ноябре стабильным. Предприятия поддерживают загрузку производственных мощностей на уровне 70 %. Портфели заказов сформированы на срок более 3 месяцев. Большинство руководителей предприятий в ближайшее время готовы сохранять уровень занятости, текущие объемы выпуска и ждут активизации спроса на свою продукцию.
В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам. Читайте здесь.
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПО ЭКСПОРТУ ДРЕВЕСИНЫ
Поставки белорусской древесины за рубеж продолжают расти. Несмотря на санкции, предприятия Минлесхоза смогли переориентировать экспортные потоки на альтернативные рынки. В октябре Беларусь поставила рекорд по экспорту пиломатериалов. Продано около 90 тысяч кубометров с начала года. Смягчению негативных последствий санкций ЕС для отечественной деревообрабатывающей отрасли способствует возможность заключения биржевых адресных сделок. Этот механизм позволяет снизить ценовые риски при долгосрочных контрактах. В топ-5 покупателей пилопродукции на биржевых торгах входят Китай, Азербайджан, Сингапур, Узбекистан и Россия.
В Минске обсудили новый порядок оплаты риелторских услуг.