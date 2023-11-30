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Новости экономики за 30.11.2023

30 ноября 2023 16:52
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В Евразийской экономической комиссии обсуждают продовольственную безопасность стран – участниц объединения. Как будут обеспечивать рынок ЕАЭС продуктами в случае дефицита? Несмотря на санкции, белорусские деревообработчики наращивают поставки товаров за рубеж. Куда переориентируют экспортные потоки?

Подробнее об этих и других новостях экономики – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.11.2023-1

МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТИМИСТИЧНЫ В ПЛАНАХ РАБОТЫ

Две трети белорусских предприятий оптимистичны в своих производственных планах. Минэкономики опубликовало результат ноябрьского опроса руководителей производств. Больше трети директоров подтвердили, что наращивают выпуск продукции, еще 40 % сообщили, что сохраняют производство на прежнем уровне. Рост спроса на свою продукцию отмечают четверть опрошенных, а половина менеджеров считают спрос в ноябре стабильным. Предприятия поддерживают загрузку производственных мощностей на уровне 70 %. Портфели заказов сформированы на срок более 3 месяцев. Большинство руководителей предприятий в ближайшее время готовы сохранять уровень занятости, текущие объемы выпуска и ждут активизации спроса на свою продукцию.

В ЕАЭС может появиться чрезвычайный фонд по отдельным продовольственным товарам. Читайте здесь

Новости экономики за 30.11.2023-4

БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПО ЭКСПОРТУ ДРЕВЕСИНЫ

Поставки белорусской древесины за рубеж продолжают расти. Несмотря на санкции, предприятия Минлесхоза смогли переориентировать экспортные потоки на альтернативные рынки. В октябре Беларусь поставила рекорд по экспорту пиломатериалов. Продано около 90 тысяч кубометров с начала года. Смягчению негативных последствий санкций ЕС для отечественной деревообрабатывающей отрасли способствует возможность заключения биржевых адресных сделок. Этот механизм позволяет снизить ценовые риски при долгосрочных контрактах. В топ-5 покупателей пилопродукции на биржевых торгах входят Китай, Азербайджан, Сингапур, Узбекистан и Россия.

В Минске обсудили новый порядок оплаты риелторских услуг.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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