Новости экономики за 30.11.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евразийской экономической комиссии обсуждают продовольственную безопасность стран – участниц объединения. Как будут обеспечивать рынок ЕАЭС продуктами в случае дефицита? Несмотря на санкции, белорусские деревообработчики наращивают поставки товаров за рубеж. Куда переориентируют экспортные потоки?

МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТИМИСТИЧНЫ В ПЛАНАХ РАБОТЫ

Две трети белорусских предприятий оптимистичны в своих производственных планах. Минэкономики опубликовало результат ноябрьского опроса руководителей производств. Больше трети директоров подтвердили, что наращивают выпуск продукции, еще 40 % сообщили, что сохраняют производство на прежнем уровне. Рост спроса на свою продукцию отмечают четверть опрошенных, а половина менеджеров считают спрос в ноябре стабильным. Предприятия поддерживают загрузку производственных мощностей на уровне 70 %. Портфели заказов сформированы на срок более 3 месяцев. Большинство руководителей предприятий в ближайшее время готовы сохранять уровень занятости, текущие объемы выпуска и ждут активизации спроса на свою продукцию.