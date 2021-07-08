Новости экономики за 08.07.2021

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Что представили промышленные предприятия на международной выставке в Екатеринбурге? Какой пилотный проект запускает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Минэкономики и концерна «Белнефтехим» и с какой целью товарная биржа вводит расчеты в китайских юанях?

МАСШТАБНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Масштабная национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В 2021 году основное внимание современным технологиям в сфере промышленности. Белорусская экспозиция – это стенды 40 промышленных и научных организаций и предприятий. Инновационные решения для сферы металлообработки и энергетики, индустриальной автоматизации и машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Так, Минский моторный завод привез на выставку новинку – двигатель малой мощности для спецтехники. Завод активно ведет поставки продукции в Россию, в том числе через собственный торговый дом. Холдинг «Автокомпоненты» представил линейку комплектующих, многие из которых уже поставляются на основные конвейерные заводы России.

Линейка лифтового оборудования, автомобильные парковочные системы, микроэлектронные компоненты для космической промышленности – новшеством экспозиции 2021 года стал гибридный формат. Впервые национальная экспозиция Республики Беларусь сопровождается онлайн-платформой, которая позволяет найти белорусский павильон на выставке, увидеть продукцию и разработки, получить контакты предприятий.

В Беларуси запустили пилотный проект импортозамещения