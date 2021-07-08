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В Беларуси запустили пилотный проект импортозамещения

08 июля 2021 15:43
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Минэкономики и концерна «Белнефтехим» запустил пилотный проект импортозамещения на крупных производственных предприятиях с вовлечением малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В режиме онлайн смогут проходить переговоры потенциальных поставщиков с крупными производственными предприятиями о поставках продукции. Так, третья контактно-кооперационная биржа состоится 30 июля. Прямые онлайн-переговоры объединят нефтепереработчиков и производителей химической промышленности.

Больше новостей экономики за 8 июля читайте здесь.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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