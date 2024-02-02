Роман Головченко: нельзя строить экономику только на базе иностранных решений

Премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет 2 февраля в Казахстане. С рабочим визитом в Алма-Ату правительственная делегация нашей страны во главе с Романом Головченко прибыла еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем сесть за стол переговоров, участники межправсовета отправились на цифровой форум Digital Almaty 2024. В этом году масштабная выставка посвящена теме цифровой эволюции будущего. Как отметил Роман Головченко, выступая на открытии форума, «цифра» с каждым годом приобретает все большее значение в жизни общества. Информационные технологии проникают во все сферы деятельности человека. А потому как никогда остро встает вопрос цифрового суверенитета.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В последние годы мы оказались перед рядом геополитических вызовов, которые показали, что нельзя строить экономику, в том числе цифровую, только на базе иностранных и проприетарных решений. Необходимо разрабатывать собственное национальное программное обеспечение, отвечающее нашим целям и базирующееся на собственных технологиях с широким применением открытого исходного кода. Считаю, что работа по импортозамещению в данной сфере должна быть реализована и организована в масштабах ЕАЭС. Уже сейчас для этого созданы необходимые условия.