Минэкономики: товарооборот Беларуси достиг максимальных значений за 12 лет

Товарооборот Беларуси достиг максимальных значений за 12 лет – по итогам 2023 года почти 83,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Минэкономики, рост экспорта обеспечен благодаря эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынки дружественных стран. Продажи росли в страны СНГ, при этом сохранился высокий спрос на белорусскую продукцию и в странах Азии и Африки. По данным профильного ведомства, отечественные товары сейчас поставляются на рынки более 150 стран.