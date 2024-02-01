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Минэкономики: товарооборот Беларуси достиг максимальных значений за 12 лет

01 февраля 2024 17:00
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Товарооборот Беларуси достиг максимальных значений за 12 лет – по итогам 2023 года почти 83,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: товарооборот Беларуси достиг максимальных значений за 12 лет-1

Как сообщает Минэкономики, рост экспорта обеспечен благодаря эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынки дружественных стран. Продажи росли в страны СНГ, при этом сохранился высокий спрос на белорусскую продукцию и в странах Азии и Африки. По данным профильного ведомства, отечественные товары сейчас поставляются на рынки более 150 стран.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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