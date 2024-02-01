В ПВТ зарегистрировано 44 новых резидента

Одним из драйверов белорусской экономики остается наш Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на внешние факторы, он выстоял и продолжает работать, улучшая экономические показатели.

Решение о регистрации в качестве резидентов 44 новых компаний принял наблюдательный совет Парка. Это обладатели компетенций в сфере промышленности и медицины, финансовых технологий, игровой индустрии, а также майнинга и туризма. Присоединились в том числе шесть компаний с иностранным капиталом. Они учреждены представителями КНР и России. Парк по-прежнему вносит серьезный вклад в формирование ВВП, экспорт и внешнеторговое сальдо. Сейчас ПВТ объединяет более тысячи компаний.