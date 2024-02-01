Новости экономики за 01.02.2024

Обеспечение жильем многодетных семей – приоритетная задача для государства. Сколько квартир построят в 2024 году для такой категории нуждающихся? А также экономические изменения февраля в части пособий, пенсий и социальных выплат – кого это коснется, уже готова рассказать Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ВСЕ ВИДЫ ПЕНСИЙ
Пенсии увеличатся в среднем на 10 %. Станет больше бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут пособия и социальные выплаты. Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составляет 406 рублей 74 копейки. Такой размер будет действовать три месяца. Изменение бюджета прожиточного минимума автоматически ведет к повышению различных надбавок, а также отдельных социальных выплат. Так, увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающих детей. При рождении первого ребенка теперь выплачивается 4 067 рублей, пособие на второго и последующих детей составит почти 5 700. В среднем на 80 рублей повысятся и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до трех лет. Все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца также повышаются в среднем на 10 % и составят 811 рублей.
БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ КВАРТИР ПОСТРОЯТ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 2024 ГОДУ
В Беларуси сокращается количество многодетных семей, нуждающихся в жилье. Почти 8,5 тысячи квартир было построено в 2023 году для этой категории. План был перевыполнен на четверть. На улучшение жилищных условий направили более 8 тысяч семей, где воспитываются трое и более детей. Еще в 2019 году главой государства поставлена задача по направлению многодетных семей на строительство жилья в течение 12 месяцев со дня постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2024-м для многодетных построят более 5 тысяч квартир.
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