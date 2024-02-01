Новости экономики за 01.02.2024

Обеспечение жильем многодетных семей – приоритетная задача для государства. Сколько квартир построят в 2024 году для такой категории нуждающихся? А также экономические изменения февраля в части пособий, пенсий и социальных выплат – кого это коснется, уже готова рассказать Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ВСЕ ВИДЫ ПЕНСИЙ Пенсии увеличатся в среднем на 10 %. Станет больше бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним вырастут пособия и социальные выплаты. Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составляет 406 рублей 74 копейки. Такой размер будет действовать три месяца. Изменение бюджета прожиточного минимума автоматически ведет к повышению различных надбавок, а также отдельных социальных выплат. Так, увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающих детей. При рождении первого ребенка теперь выплачивается 4 067 рублей, пособие на второго и последующих детей составит почти 5 700. В среднем на 80 рублей повысятся и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до трех лет. Все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца также повышаются в среднем на 10 % и составят 811 рублей.