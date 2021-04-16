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Санаторий и памятник архитектуры XIX века. Посмотрите, что готовы бесплатно передать бизнесу ради создания рабочих мест

16 апреля 2021 16:28
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Новости Беларуси. Около 40 объектов готовы передать в безвозмездное пользование в Минской области под создание бизнеса. Здание можно выбрать, прогулявшись по инвестиционному атласу на сайте комитета государственного имущества Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Санаторий и памятник архитектуры XIX века. Посмотрите, что готовы бесплатно передать бизнесу ради создания рабочих мест-1

На данный момент в доступе 37 объектов недвижимости. Они находятся на территории более чем 10 районов. В основном это здания бывших школ, детских садов, клубов и библиотек, которые расположены в сельской местности. Единственное условие для ведения бизнеса – это создание новых рабочих мест. Среди необычных объектов, которые вошли в перечень, – это санаторий в Молодечненском районе и усадебный дом графа Потоцкого в Березино.

Санаторий и памятник архитектуры XIX века. Посмотрите, что готовы бесплатно передать бизнесу ради создания рабочих мест-4

Дмитрий Сидоров, заместитель председателя Комитета государственного имущества Миноблисполкома:
Субъект хозяйствования, заинтересованный в предоставлении, в получении такого имущества либо объекта, должен обратиться в соответствующий райисполком по месту расположения этого объекта. Такие отношения оформляются договором. Срок действия договора должен быть не менее срока окупаемости затрат на создание рабочих мест. Если объект расположен в сельской местности, такой срок составляет не менее пяти лет, но если стороны не пришли к соглашению об установлении иного срока действия такого договора.

Санаторий и памятник архитектуры XIX века. Посмотрите, что готовы бесплатно передать бизнесу ради создания рабочих мест-7

За последние три года в Минской области в безвозмездное пользование передано 11 объектов. Здесь открыты производства и созданы рабочие места.

# Экономика # Экономика # Дмитрий Сидоров # Фотофакт

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