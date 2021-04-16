Санаторий и памятник архитектуры XIX века. Посмотрите, что готовы бесплатно передать бизнесу ради создания рабочих мест

Новости Беларуси. Около 40 объектов готовы передать в безвозмездное пользование в Минской области под создание бизнеса. Здание можно выбрать, прогулявшись по инвестиционному атласу на сайте комитета государственного имущества Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На данный момент в доступе 37 объектов недвижимости. Они находятся на территории более чем 10 районов. В основном это здания бывших школ, детских садов, клубов и библиотек, которые расположены в сельской местности. Единственное условие для ведения бизнеса – это создание новых рабочих мест. Среди необычных объектов, которые вошли в перечень, – это санаторий в Молодечненском районе и усадебный дом графа Потоцкого в Березино.

Дмитрий Сидоров, заместитель председателя Комитета государственного имущества Миноблисполкома:

Субъект хозяйствования, заинтересованный в предоставлении, в получении такого имущества либо объекта, должен обратиться в соответствующий райисполком по месту расположения этого объекта. Такие отношения оформляются договором. Срок действия договора должен быть не менее срока окупаемости затрат на создание рабочих мест. Если объект расположен в сельской местности, такой срок составляет не менее пяти лет, но если стороны не пришли к соглашению об установлении иного срока действия такого договора.