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Новости экономики за 16.04.2021

16 апреля 2021 15:19
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Новости Беларуси. Почему станет проще отправлять и получать денежные переводы? Как создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу увеличить мировые финансовые вливания в национальные экономики? И зачем в Китае придумали деньги со сроком годности?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ОБСУЖДАЮТ В ЕАЭС

Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Евразийской экономической комиссии уверены, что страны ЕАЭС – ведущие производители нефти, газа, зерна, черных и цветных металлов и вполне созрели для лидирующей роли в сфере ценообразования по тем товарам, по которым доминируют на мировом рынке. Впереди разработка целого комплекса межгосударственных соглашений, обеспечение доступа брокеров и дилеров к участию в организованных торгах.

Новости экономики за 16.04.2021-1

Создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу увеличить мировые финансовые вливания в национальные экономики.

Нацбанк Беларуси изменил правила денежных переводов

В РОССИИ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

В России дорожают сладости. Производители сетуют на рост цен на сырье. Дорожают основные ингредиенты кондитерских изделий: мука, масло, яйца, джемы. На рост цен повлиял и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами. Отсюда и мировой дефицит по некоторым позициям.

Новости экономики за 16.04.2021-4

Среди существенно подорожавших компонентов есть какао-порошок и сахар. Сейчас российская цена сравнялась с белорусской, но в соседнем государстве ввели субсидии для производителей. Такая ситуация позволит продавать белорусскую продукцию в России дороже, если, конечно, наши сладкие товары пропустят в торговые сети.

В КИТАЕ ПРИДУМАЛИ ДЕНЬГИ СО СРОКОМ ГОДНОСТИ

В Китае придумали деньги со сроком годности. Суть идеи заключается в том, что власти смогут «выключать» цифровые юани после определенной даты, стимулируя потребителей тратить деньги в периоды рецессии.

Новости экономики за 16.04.2021-7

Сейчас Центробанк Китая тестирует цифровой юань в закрытом режиме в нескольких крупных городах. В Пекине рассчитывают, что деньги, сгорающие к определенной дате, существенно повысят возможности Центробанка по контролю за экономикой. В отличие от популярных платежных систем, где есть комиссия, Народный банк Китая не планирует брать ее за операции в цифровых юанях.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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