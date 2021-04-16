Новости экономики за 16.04.2021
Новости Беларуси. Почему станет проще отправлять и получать денежные переводы? Как создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу увеличить мировые финансовые вливания в национальные экономики? И зачем в Китае придумали деньги со сроком годности?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ОБСУЖДАЮТ В ЕАЭС
Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Евразийской экономической комиссии уверены, что страны ЕАЭС – ведущие производители нефти, газа, зерна, черных и цветных металлов и вполне созрели для лидирующей роли в сфере ценообразования по тем товарам, по которым доминируют на мировом рынке. Впереди разработка целого комплекса межгосударственных соглашений, обеспечение доступа брокеров и дилеров к участию в организованных торгах.
Создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу увеличить мировые финансовые вливания в национальные экономики.
Нацбанк Беларуси изменил правила денежных переводов
В РОССИИ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
В России дорожают сладости. Производители сетуют на рост цен на сырье. Дорожают основные ингредиенты кондитерских изделий: мука, масло, яйца, джемы. На рост цен повлиял и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами. Отсюда и мировой дефицит по некоторым позициям.
Среди существенно подорожавших компонентов есть какао-порошок и сахар. Сейчас российская цена сравнялась с белорусской, но в соседнем государстве ввели субсидии для производителей. Такая ситуация позволит продавать белорусскую продукцию в России дороже, если, конечно, наши сладкие товары пропустят в торговые сети.
В КИТАЕ ПРИДУМАЛИ ДЕНЬГИ СО СРОКОМ ГОДНОСТИ
В Китае придумали деньги со сроком годности. Суть идеи заключается в том, что власти смогут «выключать» цифровые юани после определенной даты, стимулируя потребителей тратить деньги в периоды рецессии.
Сейчас Центробанк Китая тестирует цифровой юань в закрытом режиме в нескольких крупных городах. В Пекине рассчитывают, что деньги, сгорающие к определенной дате, существенно повысят возможности Центробанка по контролю за экономикой. В отличие от популярных платежных систем, где есть комиссия, Народный банк Китая не планирует брать ее за операции в цифровых юанях.