Новости экономики за 16.04.2021

Новости Беларуси. Почему станет проще отправлять и получать денежные переводы? Как создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу увеличить мировые финансовые вливания в национальные экономики? И зачем в Китае придумали деньги со сроком годности?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ОБСУЖДАЮТ В ЕАЭС

Формирование общего биржевого рынка товаров обсуждают в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Евразийской экономической комиссии уверены, что страны ЕАЭС – ведущие производители нефти, газа, зерна, черных и цветных металлов и вполне созрели для лидирующей роли в сфере ценообразования по тем товарам, по которым доминируют на мировом рынке. Впереди разработка целого комплекса межгосударственных соглашений, обеспечение доступа брокеров и дилеров к участию в организованных торгах.