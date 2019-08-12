Роботы-БелАЗы начинают работать в горах Хакасии

На участке открытых работ Абаканский самосвалы уже прошли обкатку. Здесь создана и необходимая инфраструктура. В ближайшее время машины запустят в эксплуатацию.

Новости Беларуси. Роботизированные БелАЗы приступают к работе в горах Хакасии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ – один из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве. Интерес к машинам-роботам проявляют многие зарубежные компании. Но это только первые шаги к «интеллектуальному карьеру». Реализация проекта позволит полностью исключить персонал в опасных зонах и сократить расходы на техобслуживание и ремонт техники.

Самосвалы БелАЗ оснастили 5G. Показываем, как высокие технологии используют в карьерной технике