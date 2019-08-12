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Роботы-БелАЗы начинают работать в горах Хакасии

12 августа 2019 06:49
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Новости Беларуси. Роботизированные БелАЗы приступают к работе в горах Хакасии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участке открытых работ Абаканский самосвалы уже прошли обкатку. Здесь создана и необходимая инфраструктура. В ближайшее время машины запустят в эксплуатацию.

Роботы-БелАЗы начинают работать в горах Хакасии-1

БелАЗ – один из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве. Интерес к машинам-роботам проявляют многие зарубежные компании. Но это только первые шаги к «интеллектуальному карьеру». Реализация проекта позволит полностью исключить персонал в опасных зонах и сократить расходы на техобслуживание и ремонт техники.

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Роботы-БелАЗы начинают работать в горах Хакасии-4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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