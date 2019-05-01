Самосвалы БелАЗ оснастили 5G. Показываем, как высокие технологии используют в карьерной технике

Новости Беларуси. «Укротить беспилотники». Белорусские БелАЗы теперь с сетью 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможным такой уникальный эксперимент стал благодаря совместной работе инфраструктурного оператора и производителя карьерной техники. Это тот случай, когда наши наработки в сфере высоких технологий тесно переплелись с нашей же традиционной промышленностью.

Тестовую зону развернули прямо на местном полигоне. Сложность такой «беспилотной» работы заключается в том, что передавать информацию нужно с минимальным временем задержки. Сейчас специалистам удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 миллисекунд. Это уже меньше достигнутых показателей в сети 4G, но пока больше, чем ожидается в будущих сетях 5G. Одним словом, поработать еще есть над чем. Как рассказали разработчики, следующим этапом тестирования технологии пятого поколения в сфере машиностроения станет создание автономной тестовой сети на реально действующем карьере. Ну а там уже недалеко и до применения в промышленных масштабах.

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Одна из задач сетей пятого поколения – применение в промышленности, беспилотном автотранспорте. Конечно, мы не могли не предложить гордости белорусского автомобилестроения – заводу БелАз – возможность совместно тестировать те технологические разработки, которые присутствуют в мире в настоящее время. Следующим этапом для нас станет совместное создание автономной сети, которая работает в пределах отдельного карьера здесь у нас, в Беларуси, – в Микашевичах.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Мы ставим перед собой конечную задачу – самосвал должен уходить полностью укомплектованный. Кроме этого, на самосвал должен быть разработан специальный алгоритм или специальная программа, которая позволит собирать всю информацию, анализировать ее и влиять на процессы работы. Цена возрастает на сегодняшний день в пределах 20-25 %, но это незначительные деньги. По первым тестам, которые мы произвели в Российской Федерации, мы увидели, что только на топливе и на других вопросах, связанных с обслуживанием карьерных самосвалов, мы находим эти 20 %. Поэтому снижение затрат сама система уже предусматривает.